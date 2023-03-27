В Воротынске 38-летний мужчина пострадал в столкновении «Шевроле» и «Лады»

Как мы уже рассказывали, вечером 26 марта в Воротынске на улице Железнодорожной столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Шевроле». В управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

По предварительной информации, 38-летний водитель «Лады» не соблюдал дистанцию и врезался в «Шевроле» у пешеходного перехода.

В больницу попал сам предполагаемый виновник аварии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.