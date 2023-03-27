В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Киа Рио» и фуры

Около 18:10 25 марта на трассе А130 в Износковском районе автомобиль «Киа Рио» столкнулся с фурой «Ивеко». Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, недалеко от деревни Кононово 45-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу.

Различные травмы получили водитель «Киа» и его 36-летний пассажир. Госпитализация им не понадобилась.

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