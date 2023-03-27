В Калужской области «Лада» столкнулась с «Шевроле»

Вечером в воскресенье, 26 марта, в поселке Воротынск Бабынинского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, на улице Железнодорожной рядом с пешеходным переходом столкнулись «Шевроле» и «Лада».

Пострадал один человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

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