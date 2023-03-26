Два человека насмерть отравились угарным газом в Калужской области

В воскресенье, 26 марта, в деревне Лошиха Мещовского района в одном из домов обнаружены тела двоих мужчин. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Предварительно установлено, что два местных жителя для согрева дома использовали печное отопление, которое было неисправно, - рассказали в ведомстве. - Мужчины погибли от отравления угарным газом.

На месте работают оперативные службы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.