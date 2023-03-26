В Кирове затопило новую набережную

В субботу, 25 марта, в городе Киров Калужской области затопило новую набережную. Обращение на странице губернатора оставила местная жительница.

- Киров, новая Набережная, которую вы, Владислав Валериевич, принимали и везде ставите как достижение года, - написала женщина. - Вот благоустроили, теперь залило сильнее, чем раньше. Как это проектировалось и кто это принимал?

Спустя некоторое время ситуацию прокомментировали в администрации Кировского района.

Там объяснили, что проект благоустройства согласовывался в Московско-Окском территориальном управлении.

- Ливневая канализация по проекту есть, ливневые стоки после очистки попадают в водохранилище, но в связи с резким таянием снега уровень воды в водоемах поднялся, поэтому образовался застой, - говорится в объяснении чиновников. - Переливная труба, к сожалению, не справляется с таким объемом талых вод.

По данным администрации, через пару дней ситуация должна улучшиться.

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