Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Клиника года История Калуги Статьи

В Кирове затопило новую набережную

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2023 13:30 2 1190
В Кирове затопило новую набережную

В субботу, 25 марта, в городе Киров Калужской области затопило новую набережную. Обращение на странице губернатора оставила местная жительница.

- Киров, новая Набережная, которую вы, Владислав Валериевич, принимали и везде ставите как достижение года, - написала женщина. - Вот благоустроили, теперь залило сильнее, чем раньше. Как это проектировалось и кто это принимал?

Спустя некоторое время ситуацию прокомментировали в администрации Кировского района.

Там объяснили, что проект благоустройства согласовывался в Московско-Окском территориальном управлении.

- Ливневая канализация по проекту есть, ливневые стоки после очистки попадают в водохранилище, но в связи с резким таянием снега уровень воды в водоемах поднялся, поэтому образовался застой, - говорится в объяснении чиновников. - Переливная труба, к сожалению, не справляется с таким объемом талых вод.

По данным администрации, через пару дней ситуация должна улучшиться.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.03.2023 13:30 2 1190
Тэги: происшествие паводок
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Поиск дешевых авиабилетов от сервиса «Эйрлайнс Аэро»
Что учитывать при выборе металлопроката
«Честный знак» объявил о 40-часовом марафоне с призовым фондом 900 тыс. рублей

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru