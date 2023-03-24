В Калуге из-за столкновения «Форда» и «Мерседеса» образовалась огромная пробка

Около 17:00 в пятницу, 24 марта, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись легковые автомобили «Форд» и «Мерседес».

Авария произошла в районе Анненок. Запись с места происшествия выложили в сообществе «Калуга ДТП».

Как рассказали нам в управлении ГИБДД по Калужской области, различные травмы получила 52-летняя женщина, ехавшая на «Мерседесе».

Участники ДТП на время перекрыли обе полосы со стороны города. Образовалась огромная пробка.

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