«Газель» провалилась в районе Нефтебазы в Калуге

Ямы в областной столице продолжают засасывать машины. На этот раз дорожно-транспортное происшествие произошло на Грабцевском шоссе.

Об этом несчастном железнодорожном переезде мы уже много раз рассказывали.

На этот раз в яму провалилась «Газель». Об этом сообщило сообщество «Калуга ДТП».

Напомним, что в пятницу, 17 марта, ситуацию с проблемным переездом нам прокомментировали в городской управе.

- На этом участке крайне нестабильный грунт, - заявили в администрации. - В весенний период он перенасыщается влагой и проваливается. При наступлении хорошей погоды, стабилизации грунта и пуска асфальтового завода проведем укладку покрытия.

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