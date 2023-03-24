В Калужской области размыло дамбу через реку Большой Березуй

В пятницу, 24 марта, в селе Тырново Бабынинского района размыло дамбу через реку Большой Березуй. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Уровень воды в реке Большой Березуй повысился вследствие таяния снежного покрова и иных природных факторов, в результате чего произошел частичный размыв дорожного покрытия через плотину к населенному пункту, в котором расположено 12 жилых домов, - рассказали в прокуратуре.

Ведомство потребовало от местной администрации незамедлительно восстановить дорогу.

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