В Калужской области 69-летний водитель мотоблока пострадал в ДТП

Около 12:00 в четверг, 23 марта, на улице Кравченко в Сухиничах перевернулся мотоблок с прицепом. В пятницу в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности.

За рулем находился 69-летний мужчина. При развороте на перекрестке с переулком Чернышевского он не справился с управлением.

Травмы получил сам пенсионер.

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