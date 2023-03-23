15-летняя девочка и мужчина пострадали в столкновении «Лады» и «Газели» в Калужской области

Около 19:20 22 марта в Ферзиковском районе столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада Калина». В этой аварии пострадали два человека, сообщили в четверг в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 55-летний водитель «Газели» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Пострадали 64-летний водитель «Лады» и ехавшая с ним 15-летняя девочка. Они доставлены в больницу.

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