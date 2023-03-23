Под Калугой водитель «Лады» сбила 53-летнего велосипедиста

Как мы уже рассказывали, вечером 22 марта в Воротынске на улице Центральной в ДТП пострадал велосипедист. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №57 27-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» сбила 53-летнего велосипедиста. Мужчина ехал в попутном направлении и начал разворачиваться.

У пострадавшего велосипедиста врачи зафиксировали различные травмы.

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