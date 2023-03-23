В Калужской области два человека спаслись, выбежав из горящего дома

Как мы уже рассказывали, вечером 22 марта в селе Кудрявец Хвастовичского района сгорел частный жилой дом. В огне погибла 78-летняя женщина. Калужское региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание электропроводки.

- Двум другим жильцам дома удалось спастись, выбежав из горящего помещения, - сообщили в Следственном комитете.

Назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить причину смерти пенсионерки.

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