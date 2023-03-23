В Калуге полиция ищет очевидцев двух ДТП

В четверг, 23 марта, калужская полиция сообщила о поисках очевидцев двух ДТП, которые произошли в разных частях города.

2 сентября прошлого года примерно в 17:30 у дома №30 на улице Зерновой водитель «Киа Спортейдж» сбил мужчину. У пешехода зафиксировали тяжелые травмы.

Свидетелей просят обратиться в следственный отдел на Салтыкова-Щедрина, 70А или позвонить по телефону: 8 (4842) 50-16-34.

А 7 марта в Анненках на подъезной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в 12:30 столкнулись «Дэу» и «Лада». Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Очевидцам нужно обращаться в ГИБДД на Грабцевское шоссе, 112А, кабинет №10 или по телефону 8 (4842)76-40-51 (доб.107).

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