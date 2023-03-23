В Калужской области водитель перевернулся на мотоблоке

Около 12:15 в четверг, 23 марта, в Сухиничах на улице Кравченко произошло ДТП. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель мотоблока «Ока Кадви» не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.

МЧС сообщило о одном пострадавшем. Точные обстоятельства устанавливаются.

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