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В Калуге опять пополз склон у музея космонавтики

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: Ирина Будникова.
Опубликовано: 23.03.2023 12:54 19 2243
В Калуге опять пополз склон у музея космонавтики

После потепления склон у музея космонавтики в Калуге продолжил движение в сторону Яченского водохранилища.

Напомним, масштабный оползень там произошел 2 января во время новогодней оттепели. Грунт тогда вывезли, а территорию оцепили.

Чиновники заявили, что всему виной переувлажнение почвы. Начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун пояснила, что оползень произошел по бокам от укрепленного в предыдущие два года участка.

На днях часть грунта опять обрушилась. Под землей оказались тротуар и проезжая часть.

В городской управе признали проблему. Там обещают остановить процесс после того, как наступит подходящая погода. В администрации заявляют, что на данный момент разрабатывается техническое задание, потом будут изыскания и подготовка проекта. А уже затем капитальное укрепление склона.

Власти обещают, что работы начнутся в нынешнем году. 

Ситуация на 23 марта. Грунт добрался до тротуара и дороги.

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Дмитрий Ивьев , Фото и видео: Ирина Будникова.
Опубликовано: 23.03.2023 12:54 19 2243
Тэги: происшествие
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