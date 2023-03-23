Калужское судно угрожало мостам в Тульской области

В Ферзиковском районе лед сорвал с якоря земснаряд ЛС-27. Во вторник, 21 марта, техническое судно понесло течением по Оке в сторону тульского города Алексин. Земснаряд мог повредить мосты, поэтому было принято решение его остановить, сообщили в четверг в ГУ МЧС по Тульской области.

В районе деревни Дулево сотрудники МЧС из Тульской и Калужской областей смогли подобраться к земснаряду и отшвартовать его к берегу. Спасатели использовали судно на воздушной подушке.

Владельцу уже сообщили, где находится его имущество.

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