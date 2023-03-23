В Калужской области водитель «Мицубиси» снес забор

Около 8 утра в четверг, 23 марта, в деревне Дубинино Дзержинского района водитель легкового автомобиля «Мицубиси» врезался в забор частного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением на дороге между Кондрово и трассой А130.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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