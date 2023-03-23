В Калужской области 78-летняя женщина погибла при пожаре в жилом доме

Около 20:30 в среду, 22 марта, в деревне Кудрявец Хвастовичского района на улице Ленина загорелся частный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 78-летней хозяйки дома.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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