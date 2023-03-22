В Калуге 20-летний водитель пострадал в ДТП на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, днем 21 марта в районе нефтебазы на Грабцевском шоссе в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Хендая Соната» двигался в сторону улицы Зерновой и врезался в попутную «Шкоду Кодиак».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.

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