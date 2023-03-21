В Калуге «Хонда» и «Шкода» столкнулись на Грабцевском шоссе
Около 12:30 во вторник, 21 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, там столкнулись «Хонда» и «Шкода».
Пострадал один человек.
Ранее в этот день на Грабцевском шоссе образовались пробки из-за другого ДТП.
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