В Калуге «Хонда» и «Шкода» столкнулись на Грабцевском шоссе

Около 12:30 во вторник, 21 марта, на Грабцевском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, там столкнулись «Хонда» и «Шкода».

Пострадал один человек.

Ранее в этот день на Грабцевском шоссе образовались пробки из-за другого ДТП.

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