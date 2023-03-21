В Калуге 63-летний мужчина пострадал в столкновении «Тойоты» и «Жигулей»

Около 9 утра 20 марта на улице Тарутинской в Калуге у оптового склада столкнулись автомобили «Тойота Рав 4» и «Жигули». Во вторник подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Тойоты» ехал по Сельскому переулку, поворачивал налево на Тарутинскую и не пропустил встречный ВАЗ.

Различные травмы получил 63-летний водитель «Жигулей». Он госпитализирован в Анненки.

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