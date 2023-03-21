Стали известны подробности о гибели 36-летнего мужчины при пожаре в жилом доме

Как мы уже рассказывали, в 3 часа ночи в понедельник, 20 марта, в деревне Акимовка Жиздринского района сгорел частный жилой дом. Подробности о происшествии сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На месте пожара нашли тело 36-летнего мужчины.

Следователи говорят, что он жил один, накануне выпивал.

- Зона наиболее выраженных термических изменений находится в месте обнаружения тела погибшего - на диване, - говорится в комментарии СК.

Точные причины пожара устанавливаются.

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