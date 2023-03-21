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Трехлетний мальчик выпал из окна в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 21.03.2023 09:14 1 670
Трехлетний мальчик выпал из окна в Калужской области

В воскресенье, 19 марта, в Людиново на улице Щербакова из окна квартиры на втором этаже выпал трехлетний мальчик. Об этом во вторник сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Ребенок выжил. С травмами его доставили в больницу.

- По предварительным данным, мальчик находился в квартире с мамой, она ненадолго отлучилась в помещение кухни, - пояснили следователи. - Мальчик самостоятельно открыл окно и выпал наружу вместе с москитной сеткой. Ребенок упал на крыльцо у входа в подъезд, получил телесные повреждения, не повлекшие угрозы для жизни. 

Сейчас проводится проверка, проверяются условия жизни ребенка в семье.

Следователи перед сезоном открытых окон призывают калужан не оставлять детей одних без присмотра. Случаи выпадения малышей из окон фиксируются в Калужской области каждый год.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 21.03.2023 09:14 1 670
Тэги: происшествие дети следственный комитет
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