Трехлетний мальчик выпал из окна в Калужской области

В воскресенье, 19 марта, в Людиново на улице Щербакова из окна квартиры на втором этаже выпал трехлетний мальчик. Об этом во вторник сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Ребенок выжил. С травмами его доставили в больницу.

- По предварительным данным, мальчик находился в квартире с мамой, она ненадолго отлучилась в помещение кухни, - пояснили следователи. - Мальчик самостоятельно открыл окно и выпал наружу вместе с москитной сеткой. Ребенок упал на крыльцо у входа в подъезд, получил телесные повреждения, не повлекшие угрозы для жизни.

Сейчас проводится проверка, проверяются условия жизни ребенка в семье.

Следователи перед сезоном открытых окон призывают калужан не оставлять детей одних без присмотра. Случаи выпадения малышей из окон фиксируются в Калужской области каждый год.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.