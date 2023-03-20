Под Калугой 77-летний мужчина за рулем «Жигулей» врезался в ограждение

В понедельник, 20 марта, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, которое произошло вечером 18 марта на дороге Калуга-Медынь.

По предварительной информации, 77-летний мужчина за рулем «Жигулей» не справился с управлением в черте села Льва Толстого и врезался в металлическое ограждение.

Различные травмы получил сам пожилой автомобилист. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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