В Калуге с нарушениями перевозили опасные грузы

На прошлой неделе в Калуге сотрудники ГИБДД проводили профилактические проверки автомобилей, которые перевозят опасные грузы. Об итогах акции в полиции сообщили в понедельник, 20 марта.

Из 25 водителей нарушали правила два. В одной машине была неисправность, второй автомобилист нарушил правила перевозки опасных грузов.

К административной ответственности привлекли не только водителей, но и административных лиц, которые допустили работу этого транспорта с нарушениями.

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