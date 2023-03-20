«Рено» и «Хендай» столкнулись на улице Калужского Ополчения

Около 9:20 утра в понедельник, 20 марта, на улице Калужского Ополчения в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Не смогли разъехаться водители «Рено» и «Хендая». От удара «Логан» съехал в кювет.

По данным спасателей, пострадал один человек. Причины происшествия устанавливаются.

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