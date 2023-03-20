Два пожара произошли ночью в Калужской области

В ночь на понедельник, 20 марта, в Жиздринском районе Калужской области произошли два пожара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В деревни Акимовка на улице Центральной в три часа ночи сгорел жилой дом. Пострадал один человек.

Примерно в это же время в деревне Совьяки также на улице Центральной горела котельная. Там обошлось без жертв.

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