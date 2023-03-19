В 100 километрах от Калуги упал беспилотник

Происшествие произошло в Тульской области. Однако, до Калуги расстояние по прямой составляет менее 100 километров.

В Одоевском районе Тульской области между населенными пунктами Петровское и Маловель нашли упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Различные телеграм-каналы сообщают о том, что его размеры 290 на 120 сантиметров.

Сейчас специалисты устанавливают принадлежность БПЛА.

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