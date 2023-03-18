В Калужской области мужчина напал на полицейских

Суд приговорил жителя Тарусы к 450 часам обязательных работ и штрафу за нападение на полицейских. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Калужской области.

Пресс-служба ведомства рассказала, что в ночь на 8 августа прошлого года сотрудники полиции доставили пьяную мать 21-летнего подсудимого в участок. Молодой человек разозлился, взял пластиковую рукоять от щетки начал ею бить полицейских.

Теперь нападавшему придется пройти принудительное наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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