В Калужской области два человека пострадали в столкновении фургона и «Лады»

Около 19:40 в пятницу, 17 марта, на дороге Калуга – Перемышль – Козельск в деревне Нижнее Алопово «Мерседес Спринтер» столкнулся с «Ладой». Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, виновником аварии стал 28-летний водитель «Мерседеса».

Различные травмы получили 23-летний пассажир «Лады» и 26-летняя пассажирка этой же машины.

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