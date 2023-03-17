В Калужской области шесть человек пострадали в столкновении микроавтобуса и грузовика

Около 18:00 в пятницу, 17 марта, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе недалеко от села Брынь микроавтобус «Мерседес», перевозивший рабочих одного из предприятий, столкнулся с грузовиком «Скания». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, в аварии пострадали водитель микроавтобуса и пять его пассажиров. В УМВД по Калужской области сообщили, что водитель микроавтобуса выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу большегрузу. Точные обстоятельства устанавливаются.

Четверо пострадавших находятся в районной больнице в Сухиничах.

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