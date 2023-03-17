В Калуге водитель автобуса уронил пассажирку на улице Кирова

В Калуге на перекрестке улиц Кирова и Рылеева утром 16 марта произошло ДТП. Подробности в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

У дома №20 водитель автобуса «Ивеко», двигавшегося со стороны сквера Мира, резко затормозил. В результате в салоне упала 53-летняя женщина.

Госпитализация ей не понадобилась. Врачи оказали женщине помощь и отпустили ее домой.

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