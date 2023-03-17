В Калуге 78-летний водитель «Рено» пострадал в столкновении с «Шевроле Нивой»

Около 9 утра 16 марта на перекрестке улиц Московской и Кибальчича в Калуге столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Шевроле Нива». О причинах происшествия в пятницу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 78-летний водитель «Рено» поворачивал налево на Кибальчича и не пропустил встречный «Шевроле Нива».

Различные травмы получил сам пенсионер.

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