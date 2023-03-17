Стали известны подробности о гибели 62-летнего мужчины в лесу

В январе 62-летний житель Барятинского района погиб в лесу при заготовке древесины. В пятницу, 17 марта, региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела. Обвиняемым проходит 39-летний мужчина.

Инцидент произошел 21 января. Обвиняемый валил деревья, а погибший ему помогал.

- Обвиняемый не подготовил место рубки, не убрал опасные, в том числе сухостойные деревья, допустил иные нарушения правил по охране труда, - заявили в Следственном комитете. - В процессе валки деревьев с помощью бензопилы обвиняемый не убедился, что его помощник покинул безопасную зону валки деревьев, где он занимался сбором сучьев и сжиганием мусора. В результате спиленное дерево зацепило рядом стоящее сухостойное дерево, которое упало в противоположную сторону и нанесло удар по голове 62-летнему помощнику. От полученных телесных повреждений работник скончался на месте.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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