В Калуге 19-летний угонщик устроил ДТП и скрылся

19-летнему жителю Калуги грозит до пяти лет лишения свободы за угон. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, у него был доступ к ключам от машины знакомого. Он взял их и поехал по улицам города.

Не справившись с управлением, молодой человек врезался в другое авто и скрылся с места аварии.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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