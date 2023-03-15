В Калуге опознали погибших при пожаре в жилом доме

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 13 марта на Киевском проезде в Калуге загорелся частный одноэтажный дом. На месте пожара обнаружены два трупа. В среду управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Погибли 60-летняя женщина и 59-летний мужчина.

Следственный комитет рассматривает две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.

- Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, - заявили в СК.

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