В Калуге два человека пострадали в столкновении «Рено» и автогрейдера

Как мы уже рассказывали, в Калуге на улице Тульской «Рено» врезался в автогрейдер. В среду подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель легковушки примерно в 3:30 ночи 14 марта ехал по тульской в сторону улицы Пестеля и у дома №141 врезался в автогрейдер.

Различные травмы получил водитель «Рено» и его пассажир.

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