В Калуге ищут родственников пешехода, погибшего под колесами автобуса

Около 6 утра 1 января в Калуге на перекрестке улиц Ленина и Суворова водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил 53-летнего пешехода. На данный момент ведется расследование уголовного дела, сообщили 14 марта в полиции.

Сотрудники ГИБДД ищут родственников погибшего пешехода.

Информацию можно сообщить по телефону 8(4842) 50-16-34 либо по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 70а.

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