Ночью в Калуге «Рено» врезался в автогрейдер

В ночь на вторник, 14 марта, на улице Тульской в Калуге произошло еще одно ДТП с уборочной техникой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Рено Логан» примерно в 3:30 врезался в автогрейдер.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Напомним, на выходных похожая авария с автогрейдером произошла в Кирове.

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