В Калуге 31-летний мужчина пострадал в столкновении «БМВ» и «Хендая»

Около 19:00 в понедельник, 13 марта, на улице Зерновой в Калуге у дома №13г столкнулись легковые автомобили «БМВ» и «Хендай». Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

За рулем «БМВ» находился 31-летний мужчина. «Хендаем» управлял 34-летний водитель.

Различные травмы получил водитель «БМВ».

Причины аварии устанавливаются.

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