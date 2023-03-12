В Калуге на Грабцевском шоссе сгорела квартира
В субботу, 11 марта, в Калуге произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Примерно в 18 часов 30 минут загорелась квартира на улице Грабцевское шоссе.
Пострадал человек. Тяжесть его травм уточняется.
- Всего к ликвидации пожара от МЧС привлекались 11 человек, 4 единицы техники. На место направлен инспектор ГПН, - уточняют в управлении.
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