В Калуге инспекторы ДПС поздравили женщину, которая ехала со спущенным колесом

В честь 8 марта в Калуге инспекторы ДПС дарили женщинам-водителям тюльпаны. Во время этой акции обнаружилось, что у одной из автомобилисток полностью спущено колесо, сообщили 10 марта в управлении ГИБДД по Калужской области.

Девушка сама не смогла справиться с колесом.

Полицейские помогли калужанке его накачать и посоветовали направиться в ближайший шиномонтаж.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.