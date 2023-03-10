Два грузовика столкнулись в Калужской области

Около 12:30 в четверг, 10 марта, два грузовика МАЗ столкнулись в Сухиничском районе на дороге между трассой М3 «Украина» и деревней Дабужа.

По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и съехал в кювет. Следовавший за ним водитель второго грузовика не соблюдал дистанцию и допустил столкновение.

Различные травмы получил 60-летний водитель первого большегруза.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.