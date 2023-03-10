В Калуге два человека пострадали в столкновении «Тойоты» и «Газели»
Как мы уже рассказывали, около 14:30 в четверг на дороге Калуга – Перемышль столкнулись легковой автомобиль «Тойота» и грузовая «Газель». Подробности 10 марта сообщило управление ГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, 28-летний водитель «Газели» двигался со стороны Перемышля, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту».
Различные травмы получила водитель «Газели» и его 34-летняя пассажирка.
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