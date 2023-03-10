В деревне Жерело на окраине Калуги обрушилась водонапорная башня. Такую жалобу утром в пятницу, 10 марта, опубликовал местный житель на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Судя по фото, которое прислали в нашу редакцию, башня упала и переломилась.

Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ региона. Там пояснили, что на место выехали специалисты водоканала. Пока масштабы повреждения там не смогли оценить. В Жерело обещают организовать подвоз воды.

В соцсетях местные жители написали, что проблемы с башней были уже давно, из нее бил фонтан.

В городской управе сообщили, что без воды в Жерело остались 103 жителя.

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