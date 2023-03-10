В Калуге загорелась цистерна с битумом

Около 20:15 в четверг, 9 марта, на улице Новождамировской в Калуге произошел пожар. Горела цистерна с битумом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь уничтожил утеплитель цистерны по всей ее площади.

По предварительной информации, пожар начался из-за нарушения техники безопасности при проведении газосварочных работ.

Из людей никто не пострадал.

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