В Калуге загорелась цистерна с битумом
Около 20:15 в четверг, 9 марта, на улице Новождамировской в Калуге произошел пожар. Горела цистерна с битумом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Огонь уничтожил утеплитель цистерны по всей ее площади.
По предварительной информации, пожар начался из-за нарушения техники безопасности при проведении газосварочных работ.
Из людей никто не пострадал.
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