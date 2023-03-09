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В Калуге столкнулись «Тойота» и «Газель»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.03.2023 16:39 0 129
В Калуге столкнулись «Тойота» и «Газель»

Около 14:30 в четверг, 9 марта, на дороге Калуга – Перемышль недалеко от Андреевского произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Тойота» и грузовой «Газели». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

У обоих автомобилей разбита передняя часть. «Тойота» съехала в кювет.

По данным МЧС, в аварии пострадали как минимум два человека. На месте работают оперативные службы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.03.2023 16:39 0 129
Тэги: происшествие дтп гибдд
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