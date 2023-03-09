Крыша детского сада протекла в Калужской области

В селе Ульяново потекла крыша детского сада «Солнышко». Об этом в четверг, 9 марта, рассказали в прокуратуре Калужской области.

- В связи с таянием снега образовались протечки в крыше, на потолке и стенах в раздевалке одной из групп имеются характерные следы, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура потребовала от администрации Ульяновского района устранить нарушения.

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