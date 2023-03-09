Стали известны подробности о ДТП с погибшим трехлетним мальчиком в Калужской области

Как мы уже рассказывали, днем 8 марта в Людиновском районе в ДТП погиб трехлетний мальчик. В четверг подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Примерно в 14:20 на дороге Людиново-Киров недалеко от деревни Манино 26-летний водитель «Лады» не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал «Рено Каптур».

Удар пришелся в правую сторону «Лады».

Находившийся в «Ладе» трехлетний мальчик погиб на месте до приезда скорой помощи. Ранее в полиции рассказывали, что он ехал без детского кресла.

В реанимацию больницы в Кирове доставлен 26-летний водитель «Лады».

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