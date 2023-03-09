Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
Клиника года История Калуги Статьи

Стали известны подробности о ДТП с погибшим трехлетним мальчиком в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.03.2023 10:25 0 985
Стали известны подробности о ДТП с погибшим трехлетним мальчиком в Калужской области

Как мы уже рассказывали, днем 8 марта в Людиновском районе в ДТП погиб трехлетний мальчик. В четверг подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Примерно в 14:20 на дороге Людиново-Киров недалеко от деревни Манино 26-летний водитель «Лады» не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где в этот момент ехал «Рено Каптур».

Удар пришелся в правую сторону «Лады».

Находившийся в «Ладе» трехлетний мальчик погиб на месте до приезда скорой помощи. Ранее в полиции рассказывали, что он ехал без детского кресла.

В реанимацию больницы в Кирове доставлен 26-летний водитель «Лады».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.03.2023 10:25 0 985
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости партнеров
Как рассчитать рентабельность ваших продаж?
Общая информация о полиуретановых клеях-расплавах
«Микрокредитор»: займы без процентов на карту на выгодных условиях

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru