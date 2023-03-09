В Калуге 31-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Кирова

Около 22:45 в среду, 8 марта, на улице Кирова в Калуге у дома №54 столкнулись два легковых автомобиля «Киа». Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Киа Спортейдж» ехал в сторону площади Победы и врезался в попутный «Киа Рио».

Различные травмы получила 31-летняя женщина, находившаяся за рулем «Рио».

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